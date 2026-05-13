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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Vileyka District, Belarús

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Viliejka
12
Naracanski sielski Saviet
6
Kryvasielski sielski Saviet
7
Liubanski sielski Saviet
4
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6 propiedades total found
Casa en Karpavicy, Belarús
Casa
Karpavicy, Belarús
Área 75 m²
Venta una acogedora casa suburbana 3x-com en el pintoresco pueblo de Karpovichi, distrito de…
$15,800
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Casa en Zascienki, Belarús
Casa
Zascienki, Belarús
Área 76 m²
Venta de una casa de madera en el distrito de Vilei, Zastenki, situada cerca de la autopista…
$14,000
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en Kryvoje Sialo, Belarús
Kryvoje Sialo, Belarús
Área 56 m²
Cómoda mitad de un edificio residencial en un lugar pintoresco cerca del embalse Vilei ❤️Una…
$15,200
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Casa en Chaciencycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciencycki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Ubicación: La casa se encuentra en el pueblo de Rabtsy (35 km. de la carretera de circunvala…
$16,500
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Casa en Liubanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Liubanski sielski Saviet, Belarús
Área 73 m²
¡Tu sueño de la vida rural comienza aquí! Ofrecemos comprar una casa muy atractiva, en los s…
$54,900
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Casa 2 habitaciones en Viazyn, Belarús
Casa 2 habitaciones
Viazyn, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Casa moderna y ecológica cerca del Reservoir Vileysky: su rincón de campo ideal.Le presentam…
$185,000
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Melrose VillasMelrose Villas

Tipos de propiedades en Vileyka District

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