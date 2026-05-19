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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Tracciakouski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
4
1 propiedad total found
en Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Tracciakouski sielski Saviet, Belarús
Área 95 m²
Menos de 1 km a g. Lida en Ostrovlya, cerca del agua central, gasoducto y asfalto (20 metros…
$29,000
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