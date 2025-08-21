Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Svislac
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Garaje

Casas de campo con garaje en venta en Svislac, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Svislac, Belarús
Casa de campo
Svislac, Belarús
Área 167 m²
Casa en venta en GP. Svisloch con una casa de huéspedes independiente con baño, a 35 km del …
$139,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir