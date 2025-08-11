Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Smarhon, Belarús

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Casa en Akciabrski sielski Saviet, Belarús
Casa
Akciabrski sielski Saviet, Belarús
Área 47 m²
Casa con una parcela espaciosa en el D. Mosolie ❤️ Casa en venta 27 kilómetros de Soligorsk …
$12,900
Apartamento 1 habitación en Babruisk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Babruisk, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 7/9
Se vende apartamento de una habitación en la ciudad de Bobruisk en la dirección: Boulevard P…
$24,000
Casa en Kryvicy, Belarús
Casa
Kryvicy, Belarús
Área 74 m²
¡Compra una casa en un lugar pintoresco! ❤️ Venta de una casa de campo a 15 kilómetros de So…
$5,500
TekceTekce
Casa en Palacanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Palacanski sielski Saviet, Belarús
Área 30 m²
Casa con baño y parcela 25 acres ❤️ Venta una casa para la reconstrucción con un baño y una …
$6,000
Apartamento 4 habitaciones en Kopishche, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Kopishche, Belarús
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 23/23
Espaciosa especie ático con reparaciones de diseño en Novy Borovaya, Sky St., 10 Sumérgete e…
$365,000
Apartamento 3 habitaciones en Ciurliouski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Ciurliouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 49 m²
Piso 1/1
Su casa de campo: 48.9 m2 de coziness en su propia parcela! ❤️ Un apartamento único está en …
$13,900
Apartamento 2 habitaciones en Slutsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Slutsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 6/9
Acogedor apartamento en una zona ajardinada ❤️ Apartamento de una habitación, en una zona co…
$36,900
Apartamento 2 habitaciones en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 1/5
Apartamento de 2 piezas, Brest, nab. Franciska Skaryna, 1963, 1 / 5 ladrillo, 46.1 / 46.1 / …
$99,000
Casa en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Área 77 m²
Parcela de campo con una casa a 12 km de Minsk ❤️ Venta es una parcela excelente, planificad…
$45,000
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 22/24
Apartamento elegante en uno de los mejores barrios del complejo residencial Minsk Mir ❤️Apar…
$71,900
Apartamento 2 habitaciones en Gómel, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Gómel, Belarús
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
Venta apartamento de 2 habitaciones en una bonita zona residencial. Habitaciones zona aislad…
$43,500
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 12/12
Amplio apartamento cerca de St.m. "Uruzhye" ❤️Renovaciones frescas, amplios salones y cocina…
$169,900
