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Casas con garaje en Venta en Puchavicki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Puchavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Puchavicki sielski Saviet, Belarús
Área 53 m²
Venta de una casa de campo de dos plantas con un garaje en el sótano en la asociación jardín…
$9,000
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Casa en Pukhavichy, Belarús
Casa
Pukhavichy, Belarús
Área 87 m²
¡Buena ubicación de la casa! Construido en 2020. La casa fue reformada. La puerta principal …
$54,900
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