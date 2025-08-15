Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Piersamajski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Piersamajski sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Piersamajskaja, Belarús
Casa
Piersamajskaja, Belarús
Área 74 m²
Una casa residencial de un solo apartamento está en venta en los suburbios de Beryoza (Ag. P…
$17,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Piersamajski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir