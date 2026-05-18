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Propiedades residenciales con garaje en venta en Oltusski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
7
2 propiedades total found
en Oltus, Belarús
Oltus, Belarús
Área 52 m²
Lot 9081. Parte de la casa. oltushSolicitar información más detalladaNuestros clientes no pa…
$12,500
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Casa en Zburaz, Belarús
Casa
Zburaz, Belarús
Área 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Parámetros de las propiedades en Oltusski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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