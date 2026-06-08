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Adosados en Venta en Liubonicki sielski Saviet, Belarús

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Liubonicy, Belarús
Adosado Adosado 3 habitaciones
Liubonicy, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 1/2
Venta de 3 habitaciones. sq. en una casa de dos plantas tipo casa en el primer piso. Ventana…
$29,500
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Parámetros de las propiedades en Liubonicki sielski Saviet, Belarús

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