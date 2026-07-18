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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Lahojsk District, Belarús

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Bialarucki sielski Saviet
36
Lahojsk selsaviet
26
Astrosycki sielski Saviet
20
Hajnienski sielski Saviet
11
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30 propiedades total found
Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 63 m²
Estético y minucioso jardín casa de 2 niveles, totalmente listo para vivir, desde bloques de…
$33,069
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 103 m²
¡Oferta única! ¡Dos casas en la misma parcela!Se ofrecen dos casas en una parcela de 7,89 ac…
$138,667
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Casa en Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Área 296 m²
Casa de campo moderna para vivir todo el año en el acogedor pueblo de Monchaki para una vida…
$250,000
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Acogedora casa de ladrillo en una parcela de 10 acres ❤️En venta una acogedora casa de ladri…
$86,613
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Casa en Svabski sielski Saviet, Belarús
Casa
Svabski sielski Saviet, Belarús
Área 117 m²
$155,904
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Casa de campo en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 119 m²
Exclusiva nueva casa de primera clase única 100% listo con muebles se vende al prestigioso p…
$230,000
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TekceTekce
Casa en Alieksycy, Belarús
Casa
Alieksycy, Belarús
Área 70 m²
Acogedora casa en una parcela de 24 acres con bosque y río ❤️ Buena casa de madera en 1948 e…
$72,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 34 m²
10 acres de tierra en venta en la asociación jardín "Veras 91" La parcela es plana, cuadrada…
$17,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 376 m²
Venta una casa a 15 km de la carretera de circunvalación de Moscú, dirección Myadel, región …
$139,000
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Casa de campo en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 421 m²
Casa de campo de lujo en estilo escandinavo para una vida feliz.Presentamos a su atención un…
$381,335
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Casa en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 110 m²
Cerca de las estaciones de esquí "Silichi" y "Logozhesk", se vende una casa para vivir duran…
$150,801
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 148 m²
Un destino popular para vacaciones en el país. Camino de asfalto a la asociación jardín. En …
$49,889
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Casa de campo en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa de campo
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 707 m²
En venta una única clase premium "Country Mansion" 100% listo con muebles en un pueblo cerra…
$1,10M
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Casa de campo en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa de campo
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 297 m²
$114,900
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Casa en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 79 m²
Imagina una mañana de fin de semana. Despertarse al canto de las aves, preparar café y mirar…
$57,000
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Casa de campo en Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Área 178 m²
Venta una buena casa de diseño individual y diseño a 25 km de Minsk, a 10 minutos de Moscú. …
$142,600
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Casa de campo en Hastsilavichy, Belarús
Casa de campo
Hastsilavichy, Belarús
Área 315 m²
Una propiedad exclusiva en venta. La finca cerca de Logoisk. Una excelente opción para inver…
$211,572
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Casa en Lahojsk selsaviet, Belarús
Casa
Lahojsk selsaviet, Belarús
Área 135 m²
Venta casa residencial enmarcada del proyecto finlandés con terraza.Superficie total: 108.1 …
$156,694
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 173 m²
¡Oferta única! Parcela forestal de 25 acres y una casa fuerte cerca del lago a sólo 29 km de…
$38,283
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Casa de campo en Cudzienicy, Belarús
Casa de campo
Cudzienicy, Belarús
Área 196 m²
En venta es una exclusiva casa de campo única con un "Spa-complex" de clase premium 100% de …
$699,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 662 m²
$1,58M
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Casa en Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Área 177 m²
La asociación de jardín bien mantenida "Spillars"!Casa con una parcela de 5,86 acres en ST "…
$27,040
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Casa en Lahojsk, Belarús
Casa
Lahojsk, Belarús
Área 80 m²
$65,826
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Casa en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 88 m²
$82,500
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Casa en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 62 m²
Venderé una casa en Bielorrusia Suiza, distrito de Logoysky, D. Slizhino. Lugares pintoresco…
$28,652
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 73 m²
$132,900
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en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
$68,459
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Casa en Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hajnienski sielski Saviet, Belarús
Área 74 m²
Está a la venta en un lugar pintoresco.S/T Yagodka-2002 está rodeada de un bosque, cerca de …
$58,000
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Casa en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Casa
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 59 m²
Dacha en dirección Myadel 27 km. de MKAD (ST Med-Vyach).La casa de madera está forrada con l…
$10,227
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Casa en Bielaje, Belarús
Casa
Bielaje, Belarús
Área 51 m²
$6,063
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Tipos de propiedades en Lahojsk District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lahojsk District, Belarús

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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