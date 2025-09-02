Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Krynicny sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Krynicny sielski Saviet, Belarús
Casa
Krynicny sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
Una casa con una gran parcela (25 acres) a orillas del río Pripyat está a la venta. Un lugar…
$9,500
Parámetros de las propiedades en Krynicny sielski Saviet, Belarús

