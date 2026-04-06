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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús

1 habitación
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Apartamento 2 habitaciones en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/7
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$89,414
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Parámetros de las propiedades en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús

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