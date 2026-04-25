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Edificios industriales en venta en Haranski sielski Saviet, Belarús

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Producción 1 262 m² en Navasielle, Belarús
Producción 1 262 m²
Navasielle, Belarús
Área 1 262 m²
$1,38M
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Producción 1 262 m² en Navasielle, Belarús
Producción 1 262 m²
Navasielle, Belarús
Habitaciones 15
Área 1 262 m²
Piso 1/1
Producción de madera moderna con parcela de 1,3 hectáreasDistrito de Minsk, Novoselye 19 km …
$1,38M
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