Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Dzmitrovicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Dzmitrovicki sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Dzmitrovicy, Belarús
Casa
Dzmitrovicy, Belarús
Área 62 m²
Código de instalación 17225: Trabajamos para el dueño. Comprar esta propiedad - usted no pag…
$17,900
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dzmitrovicki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir