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Apartamentos en venta en Dzieraunouski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 4 habitaciones en Dzieraunaja, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Dzieraunaja, Belarús
Habitaciones 4
Área 110 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una oportunidad única para comprar una casa legalmente decorada como apartamento. …
$13,000
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Parámetros de las propiedades en Dzieraunouski sielski Saviet, Belarús

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