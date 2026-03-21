Oficinas en Venta en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús

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Oficina 326 m² en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Oficina 326 m²
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 326 m²
Número de plantas 2
Venta de almacén, producción DvorushcheAddress: Minsk region, Dzerzhinsky district, a.g. Dvo…
$150,000
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