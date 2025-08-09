Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Dabryniouski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús

Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 3 habitaciones en Zhodino, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Zhodino, Belarús
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 4/5
¿Quieres comprar un apartamento de 3 habitaciones en Zhodino? Ofrecemos a la venta un aparta…
$74,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Brest, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Brest, Belarús
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 7/9
Apartamento de 2 habitaciones, Brest, St. Teniente Ryabtsev, 2011 p., 7 / 9 bloque, 60.0 / 5…
$61,900
Dejar una solicitud
Casa en Babruisk, Belarús
Casa
Babruisk, Belarús
Área 62 m²
Venta una casa acogedora en la calle Tikhaya en Bobruisk (Cherapichny microdistrict). En un …
$18,500
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Maladetchna, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Maladetchna, Belarús
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 7/9
Confort y espacio: el apartamento perfecto para su familia! ❤️ Venta de un acogedor apartame…
$57,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Sapotskin, Belarús
Casa
Sapotskin, Belarús
Área 92 m²
Una parcela con una casa inacabada en Sopotskin, distrito de Grodno.Información general sobr…
$20,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Slutsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Slutsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 1/1
Apartamento con terreno ❤️ Apartamento de un dormitorio en venta en una casa de dos familias…
$14,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 4/10
Venta apartamento de tres dormitorios con excelente renovación en una zona ajardinada Zona 7…
$140,000
Dejar una solicitud
Casa en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús
Área 77 m²
Parcela de campo con una casa a 12 km de Minsk ❤️ Venta es una parcela excelente, planificad…
$45,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Área 49 m²
Acogedora casa en venta en el pintoresco pueblo de Lekorevka es un lugar ideal para aquellos…
$18,500
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 2/5
Venta de un apartamento acogedor, limpio y luminoso en la calle. Bogdanovich 86 en el distri…
$94,900
Dejar una solicitud
Casa en Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Ubicación y atmósfera: El silencio perfecto y la naturaleza: la parcela está directamente ad…
$15,400
Dejar una solicitud
Casa en Starobin, Belarús
Casa
Starobin, Belarús
Área 89 m²
Amplia casa en G.P. starobin ❤️ Venta de una casa de madera a 11 kilómetros de Soligorsk. Un…
$45,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский

Parámetros de las propiedades en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir