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Apartamentos en venta en Chashniki District, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Novalukoml, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Novalukoml, Belarús
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 5/5
Apartamento luminoso y cálido se encuentra en la 5a planta en una casa de bloques de 5 plant…
$20,502
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