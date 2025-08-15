Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Edificios industriales en venta en Bykhaw, Belarús

1 propiedad total found
Producción 286 m² en Bykhaw, Belarús
Producción 286 m²
Bykhaw, Belarús
Habitaciones 4
Área 286 m²
Piso 1/1
Acabado complejo de producción y almacén con maquinaria y equipo ❤️Un complejo único de bien…
$110,000
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
