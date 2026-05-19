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Apartamentos en venta en Buda Kasaliova, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Buda Kasaliova, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Buda Kasaliova, Belarús
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 1/5
En venta un amplio apartamento de dos habitaciones. Casa de panel construida en 1983. El apa…
$29,000
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