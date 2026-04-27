Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Barscouski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Barscouski sielski Saviet, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Barscouski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Barscouski sielski Saviet, Belarús
Área 420 m²
Se propone comprar la explotación Agro estate "Golden stream" El establecimiento se encuentr…
$390,265
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Barscouski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir