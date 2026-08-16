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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Aziorski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
5
1 propiedad total found
en Aziory, Belarús
Aziory, Belarús
Área 27 m²
En venta media casa - apartamento aislado de 2 habitaciones en la calle. Nuevo, 9 en medio d…
$19,147
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