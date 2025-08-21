Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Astromicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Astromicki sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Astromicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Astromicki sielski Saviet, Belarús
Área 169 m²
Oferta única en Mukhovloki, región de Brest, distrito de Kobrinsky. Número de contrato con a…
$150,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Astromicki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir