Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Asipavicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Asipavicki sielski Saviet, Belarús

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Barancy, Belarús
Casa
Barancy, Belarús
Área 64 m²
Casa para la dacha o para vivir todo el año con una parcela de 25 cientos! ❤️Log house 63.9 …
$11,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Asipavicki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir