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Casas en Venta en Ashmyany, Belarús

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Casa en Ashmyany, Belarús
Casa
Ashmyany, Belarús
Área 91 m²
No sólo un hogar, sino el comienzo de una nueva página. Sol, cielo, serenidad! ¡Casa Ag Krak…
$26,526
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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
Casa de campo
Ashmyany, Belarús
Área 158 m²
En una parcela de terreno bien mantenida con una superficie de 0.25 hectáreas hay una modern…
$129,000
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