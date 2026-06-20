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Villen in Jemen

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1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Ahwar, Jemen
Villa 8 zimmer
Ahwar, Jemen
Zimmer 8
Fläche 507 m²
Etagenzahl 3
Besonderheiten der Unterkunft: Das Chalet wurde im Jahr 2020 mit kanadischen ökologischen Ho…
$3,95M
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