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Wohnungen in Hajr as Sayar, Jemen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Hajr as Sayar, Jemen
Wohnung 3 zimmer
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Eine komplett renovierte 3-Zimmer-Wohnung steht im 20. Wiener Stadtteil direkt am Hannover-M…
$517,721
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Wohnung 2 zimmer in Hajr as Sayar, Jemen
Wohnung 2 zimmer
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/1
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kellerraum und 1 Parkplatz in der Tiefgarage ist zum Verkauf. …
$658,917
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Immobilienangaben in Hajr as Sayar, Jemen

Günstige
Luxuriös
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