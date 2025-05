Immobilienagentur — es ist ein Unternehmen, das seinen Kunden Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf, dem Kauf und der Vermietung verschiedener Immobilien anbietet. Dabei erhält dieses Unternehmen vom Verkäufer der Immobilie eine Provision (seltener vom Käufer). In der Regel ist die Agentur unabhängig vom Eigentümer oder Entwickler und arbeitet mit mehreren Kunden zusammen.

Um den größten Gewinn zu erzielen, investieren einzelne Agenturen in den Primärmarkt. Ihr Einkommen ist dabei ein Prozentsatz des Geschäfts.

Historischer Kontext

In der Vergangenheit wurde die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Agenturen durch den Bedarf an Kenntnissen über die Vermietung oder den Verkauf von Immobilien gebildet. Da sich die professionellen Standards und Lizenzgesetze im Laufe der Zeit geändert haben, haben sich auch die Funktionen und die Organisationsstruktur der Agenturen verändert. Jetzt sind Immobilienagenturen die wichtigsten Vermittler bei Immobilientransaktionen.

Funktionen und Dienstleistungen von Agenturen

Agenturen können verschiedene Arten von Dienstleistungen anbieten, von spezifischen bis hin zur vollständigen Begleitung ihrer Kunden.

Die folgenden Dienstleistungen fallen in den Interessenbereich der Immobilienagentur:

Verkauf, Ankauf und Vermietung von Immobilien.

Suche nach Käufern und Verkäufern.

Überprüfung des Immobilienobjekts auf Sauberkeit.

Juristische Begleitung von Transaktionen.

Registrierung des Objekts der Transaktion bei staatlichen und anderen Behörden.

Beratung in Fragen von Transaktionen.

Legitimation von baulichen Änderungen, die an einem Immobilienobjekt vorgenommen wurden.

Unterstützung von Kunden bei der Kreditvergabe.

Oft spezialisieren sich Immobilienagenturen ausschließlich auf bestimmte Marktsegmente, zum Beispiel auf die Vermietung von Wohnungen oder den Verkauf von Büros.

Als zusätzlichen Vorteil und Stärke sehen die Mitarbeiter dieser Unternehmen oft das Vorhandensein einer großen Objektbasis in ihrem Arsenal.

Geschäftsmodelle von Immobilienagenturen

Immobilienagenturen können sich in Größe, Struktur und Arbeitsmodellen stark unterscheiden. Sie können von kleinen unabhängigen Unternehmen bis hin zu großen Brokergesellschaften mit zahlreichen Büros und Hunderten von Agenten variieren.

Kleine unabhängige Immobilienagenturen sind in der Regel in lokalem Besitz und werden oft von einem einzigen Makler oder einem kleinen Team betrieben. Sie gehen tendenziell persönlicher und praxisorientierter auf die Kunden ein.

Große Unternehmensagenturen sind nationale oder regionale Netzwerke mit einem standardisierten Marken- und Betriebsmodell. Sie können mehr Ressourcen und eine breitere Reichweite bieten, aber ihr Ansatz kann weniger kundenorientiert sein.

Regulierung der Tätigkeit von Immobilienagenturen

Die Immobilienbranche ist streng geregelt, und Immobilienmakler müssen bestimmte Lizenzanforderungen erfüllen, um in dieser Branche arbeiten zu können. Der Lizenzierungsprozess und die Anforderungen dafür können je nach Gerichtsbarkeit erheblich variieren.

In den USA zum Beispiel müssen Immobilienmakler eine Lizenz von dem Bundesstaat erhalten, in dem sie arbeiten möchten. Der Lizenzierungsprozess umfasst in der Regel das Bestehen von Vorlizenzkursen, das Bestehen einer staatlichen Prüfung und manchmal die Erfüllung zusätzlicher Anforderungen.

Die spezifischen Anforderungen an Bildung und Prüfungen können in verschiedenen Bundesstaaten variieren. Einige Bundesstaaten haben möglicherweise auch zusätzliche spezialisierte Lizenzen für bestimmte Arten von Immobilientransaktionen, z. B. Gewerbeimmobilien oder Immobilienmanagement.

Neben den staatlichen Lizenzanforderungen müssen Agenten und Immobilienagenturen den ethischen Kodex und professionelle Standards einhalten, die von Branchenverbänden und Aufsichtsbehörden festgelegt wurden.

In den USA ist die National Association of Realtors (NAR) der größte Handelsverband für Immobilienprofis. Es gibt einen umfassenden Ethikkodex in der NAR, den alle Mitglieder befolgen müssen. Dieser Kodex umfasst Bereiche wie:

Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden und Käufern

Vermeidung von Interessenkonflikten

Schutz der Privatsphäre der Kunden

Transparenz bei Immobilientransaktionen

Ähnliche professionelle Standards und ethische Prinzipien werden von den Vereinigungen von Maklern auch in anderen Ländern festgelegt. Die Nichteinhaltung dieser Normen kann zu Disziplinarmaßnahmen führen, einschließlich der Aussetzung oder des Widerrufs der Lizenz des Agenten.

Provisionssätze für Immobilien

Die Haupteinnahmequelle für Immobilienagenturen ist die für erfolgreiche Transaktionen erhaltene Provision. Provisionen werden normalerweise als Prozentsatz des Gesamtverkaufspreises einer Immobilie bestimmt.

Die häufigste Provision beträgt 5 bis 6 % des Verkaufspreises, die dann zwischen dem Agenten, der die Interessen des Verkäufers vertritt, und dem Agenten des Käufers aufgeteilt werden. Die Höhe der Provision kann jedoch abhängig von mehreren Faktoren variieren:

Art der Immobilie

Standort des Objekts

Erfahrung des Agenten

Fähigkeiten in Verhandlungen

Obwohl prozentuale Provisionen ein Industriestandard sind, verwenden einige Immobilienagenturen und Agenten alternative Vergütungsmodelle:

Eine feste, nicht verhandelbare Provision, die unabhängig vom Verkaufspreis für die Dienste eines Agenten erhoben wird.

Eine mehrstufige Provision ist eine gleitende Skala, bei der die Höhe der Provision sinkt, wenn der Verkaufspreis steigt.

Die Wahl eines Provisionsmodells kann sich auf den Gesamtwert einer Immobilientransaktion für einen Kunden auswirken.

Trends in der Entwicklung der Branche

Der Technologieboom hat das Modell der Immobilienagentur verändert.

Immobilienagenturen führen schnell neue Technologien wie künstliche Intelligenz, virtuelle/erweiterte Realität und das Internet der Dinge ein, um die Leistung zu optimieren und den Kundenservice zu verbessern.

Darüber hinaus ist es in vielen Ländern bereits möglich, Immobilien für Kryptowährung zu kaufen (zum Beispiel in den VAE und Spanien). Dementsprechend müssen sich Agenturen schnell an verschiedene Innovationen anpassen.

Die zunehmende Popularität von Fernarbeit und hybriden Arbeitsmodellen hat auch die Nachfrage nach einigen Arten von Wohn- und Gewerbeimmobilien beeinflusst, was die Agenturen dazu zwang, ihre Strategien anzupassen.

Branchenaussichten

Eine umfassende Marktanalyse ist äußerst wichtig für die Annahme fundierter Entscheidungen durch eine Immobilienagentur. Die vergleichende Marktanalyse (CMA) ist ein weit verbreitetes Werkzeug, mit dem man den Wert einer Immobilie bestimmt, indem man ähnliche Objekte bewertet, die kürzlich im selben Bezirk verkauft wurden.

Der Markt für Immobilienagenturen und Maklerdienstleistungen hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum erlebt.

Im Jahr 2022 beliefen sich die Umsätze der Immobilienbranche in den Vereinigten Staaten auf mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Von 2021 bis 2031 wird erwartet, dass die Anzahl der Arbeitsplätze von Maklern und Immobilienbrokern um 5 % steigen wird.

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Maklerdienstleistungen bis 2028 1917,99 Milliarden US-Dollar erreichen wird und die Wachstumsrate 6,2% betragen wird.