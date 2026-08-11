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Wohnungen in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

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4 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio 1 Schlafzimmer
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 25
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$54,000
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Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Wohnung
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
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Studio in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Fläche 35 m²
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Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Wohnung
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
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Immobilienangaben in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

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