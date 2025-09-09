  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. USB Test

USB Test

Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika
Preis auf Anfrage
USB Test
Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Virginia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 85.0
Preis pro m², USD 5,882
Wohnungspreis, USD 500,000

Standort auf der Karte

Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
