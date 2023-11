New residence Azure with a swimming pool near schools and shopping malls, JVC, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €132,499

31–78 m² 3

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. DAMAC Hills 2 Edge von Rotana ist ein Projekt, das von DAMAC Properties in Zusammenarbeit mit Rotana, einem führenden Hotelverwaltungsunternehmen, entwickelt wurde. Das Hotel liegt in DAMAC Hills 2. Die Apartments sind mit modernster Technologie, Arbeitstischen und Balkonen ausgestattet. Ein Komplex von 15 Etagen wird gebaut. Die Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf die Grünfläche. Weitere wichtige Funktionen: - Badezimmer mit Dusche oder Badewanne - Kostenloses Highspeed-WLAN - Mini-Kühlschrank - 55-Zoll-LED-TV - Fön - Bügeleisen und Bügelbrett ( auf Anfrage ) - IP-Telefone - Sicher Infrastruktur: - Restaurants: Stadtbar und Lebensmittelgeschäft, Café mit entspannter Atmosphäre den ganzen Tag über und Poolbar - Fitness- und Wellnessclub-Bodylines - 2 offene Pools mit Temperatur einstellbar - 4 Konferenzräume Das DAMAC Hills 2 Hotel Edge by Rotana befindet sich in unmittelbarer Nähe der Al-Kudra Road und ist einer der Hauptvorteile des Baus. Dieser Ort macht es einfach, einige der beliebtesten Orte des Emirats wie Dubai Marina, Business Bay und Dubai International Airport in etwa 35 Minuten zu erreichen. Es gibt viele Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar: - Carrefour Supermarkt - Saudi-deutsche Kliniken DAMAC Hills 2 - Zweig der Tierklinik Blue Oasis D2 - chemische Reinigung und Wäsche jeeves Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!