Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €250,000

Kapitulation vor: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, seinen Kunden ein fantastisches Apartment mit 2 Schlafzimmern am Stadtplatz anbieten zu können, das von Nshama als The Regent Residence bekannt ist Community-Merkmale; Häuser nur wenige Gehminuten vom Town Square Park entfernt Große Auswahl an Geschäften und Restaurants Kilometerlange Grünflächen zum Joggen, Radfahren und Wandern Kinderspielplätze, Pools und Fitnessstudios In der Nähe Skateboard & Wasserpark Moderne Annehmlichkeiten wie Schulen und Krankenhäuser Moscheen Ausstattung & Ausstattung; 2 Schlafzimmer 2 Bad Unmöbliert BUA; 1.157 Quadratmeter Wäschebereich Offene Küche Eingebauter Kleiderschrank Balkon / Terrasse Lobby-, Lift- und Wartebereich Empfangsbereich Grillplatz Schwimmbad Fitnessstudio Essen & Einzelhandel Restaurant & Cafe Kinderspielplatz Freizeit & Park Tennis & Basketballplatz Rad-, Lauf- und Joggingstrecke Schule & Institut Fitnesscenter Kinderpark Sportkorten Stadtplatzpark Für weitere Details und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 2828