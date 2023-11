Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €513,691

143 m² 1

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Golf Views – ist ein geschlossener Wohnkomplex der Gemeinde Emaar South im Entwicklungsgebiet von Dubai South. Das Projekt des Entwicklers Emaar Properties wurde 2020 in Betrieb genommen und umfasst drei miteinander verbundene 10-stöckige Gebäude mit Podestplätzen und angrenzenden Stadthäusern. Die Immobilienkollektion des Komplexes präsentiert Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die bequeme Layouts und Innenräume in leuchtenden Farben bieten. Jedes Wohnzimmer ist mit einem Einbauschrank, einer funktional eingerichteten Küche, einem ausgestatteten Badezimmer und einem Balkon ausgestattet. Die Residenzen bieten Blick auf den 18-Loch-Golfplatz und die angelegten Bereiche. Den Bewohnern des Komplexes werden moderne Annehmlichkeiten und Dienstleistungen angeboten: - geräumige Wohnzimmer; - Balkone in allen Wohnungen; - ein Außenpool mit Ruhebereich; - Fitness- und Spa-Komplex; - Restaurants und Einzelhandelsflächen; - Spielplatz; - Basketballplatz; - Parkplatz; - Grünflächen; - Sicherheit rund um die Uhr und Videoüberwachung; - Schneller Zugang zur Emirates Road und zur New Expo Road. Ort: Der Golf Views-Komplex befindet sich im nördlichen Teil der Emmaar South-Entwicklung, einem Projekt zur Entwicklung von Golfplätzen im Süden Dubais. Der Dubai South ist direkt über das Etihad-Eisenbahnnetz, den neuen Al-Mactoum International Airport und den Palm Jebel Ali Port erreichbar. Wohngebiete von Emaar South erstrecken sich über eine Fläche von 700 Hektar und sind durch grüne Boulevards mit einem öffentlichen Verkehrsnetz verbunden. Die Gemeinde verfügt über einen 18-Loch-Golfplatz und einen Golfclub. Außerdem sollen große Parks, Radwege, Einkaufskomplexe und erstklassige Hotels gebaut werden. Auf der Emirates Road Autobahn mit dem Transport können die Bewohner des Komplexes schnell dorthin gelangen: - zu internationalen Flughäfen DXB – in 45 Minuten, Al Mactoum – in 5 Minuten; - zum Wolkenkratzer Burj Khalifa und zur Dubai Mall – in 40 Minuten; - nach Palm Jumeirah – in 30 Minuten; - in 35 Minuten zum Burj Al Arab – Hotel; - in 30 Minuten zur Promenade Walk JBR –; - in 35 Minuten zum Einkaufszentrum Mall of the Emirates –. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Bei uns fühlen Sie sich sicher, denn wir haben langjährige Erfahrung im Rechtsbereich. Dies ist eine Garantie für die Einhaltung aller Feinheiten bei der Registrierung von Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie im Chat, wir sind immer in Kontakt und beantworten gerne alle Fragen !!