Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Ein Halbmond befindet sich auf dem Osthalbmond von Palm Jumeirah, der künstlichen Insel in Form einer Palme mit einem 3-Meilen-Stamm und Wedeln. Die Entwicklung bietet einfache Straßenverbindungen zu einer Reihe von Unterhaltungsaktivitäten. Die Fahrzeit nach Dubai Marina dauert weniger als 25 Minuten, während die Innenstadt von Dubai und Business Bay innerhalb von 45 Minuten erreichbar sind. Die Bewohner von One Crescent profitieren von einer großen Auswahl an modischen Restaurants in der Umgebung, darunter das Moana Seafood Restaurant, das LAO Dubai, das Mekong Restaurant in Anantara und vieles mehr. Die Reisezeit von One Crescent nach Atlantis dauert ca. 5 Minuten, während die Nakheel Mall und The View at The Palm Tower, die einen 360-Grad-Blick auf den Golf von Palm Jumeirah bieten, Dubai Marina und die Skyline von Dubai dauern 15 Autominuten. Wenn Sie Eigentümer einer einzigartigen Residenz in One Crescent werden, können Sie einen unvergleichlichen einzigartigen Resort-ähnlichen Lebensstil erleben, mit einfachem Zugang zu wichtigen Orten auf Palm Jumeirah und dem Rest des Emirats. Die begrenzte Anzahl von Residenzen, Luxuseinrichtungen auf dem Gebiet der Entwicklung am Meer sowie die Mitgliedschaft auf einem prestigeträchtigen Golfplatz werden von jedem geschätzt, der Luxus und Handwerkskunst schätzt, Privatsphäre und Komfort.