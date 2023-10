Residential complex Aura with spacious apartments, close to JAFZA economic zone and metro station, Downtown Jabel Ali, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €709,538

49–228 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Der neue atemberaubende Hotelkomplex Die erste Gruppe, der Ciel Tower in Dubai Marina, wird luxuriöse und moderne Hotelzimmer umfassen. Insgesamt werden 1042 Objekte gebaut, von denen jedes einen 360-Grad-Blick auf Palma Jumeyr und den Persischen Golf eröffnet. Dies wird eine neue Ergänzung in der Marina-Region sein und wird voraussichtlich eine neue globale Attraktion werden. Nach seiner Fertigstellung wird der Komplex zum höchsten Hotel der Welt. Jedes der Zimmer wird mit stilvollem Interieur und schicken Oberflächen eingerichtet, die zweifellos die Bewohner beeindrucken werden. Dieses Hotel wird auch eine Aussichtsplattform auf dem Dach aus Glas haben, auf der sich Anwohner und Einheimische treffen und die bezaubernde Aussicht genießen können. Ausstattung: - Deck auf dem Gebäude mit Panoramablick; - Eine große Auswahl an Restaurants, Cafés und erstklassigen Bars; - Spa mit voller Ausstattung; - Schwimmbad und Terrasse; - Fitnesscenter mit moderner Ausstattung; - Kostenlose Parkplätze; - Hightech-Konferenzraum; - 24-Stunden-Trockenreinigung; - Service zur Organisation von Ausflügen und Freizeit.