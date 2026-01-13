Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

Welykodolynske
8
24 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 6 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 660 m²
Stockwerk 1/1
$430,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
$115,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
$16,000
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Haus 3 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
$35,500
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
$31,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
$85,000
Eine Anfrage stellen
Moa 7aMoa 7a
Haus 4 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/2
23516 Haus kaufen in Velikodolinsky Die Gesamtfläche beträgt 148 Quadratmeter. Zwei Etagen. …
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 7 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
№ 1120. . . Wir bieten zum Verkauf ein geräumiges dreistöckiges Haus in Tschernomorsk auf de…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
30141 Selling a 2-storey house in Velikodolinskoye, 15 km from Odessa and 8 km from Chernomo…
$85,000
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Haus 11 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 11 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 11
Fläche 594 m²
Stockwerk 1/3
15139 Ich werde ein Haus in Chernomorsk mit Meerblick verkaufen. Dreigeschossiges Haus mit a…
$449,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/3
20426. Verkauf eines dreistöckigen Hauses. Moderne Renovierungen. Es gibt Möbel. Meerblick. …
$275,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/2
29735 Ich werde ein Haus in Velikodolinsky verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 113 Quadratme…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 282 m²
Stockwerk 1/3
№ 2817. Exklusiver Verkauf. Verkauf von 3 x Etagenhaus am Meer im Dorf Novaya Bugo. Die erst…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 5 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 352 m²
Stockwerk 1/2
№ 1093. . Haus zum Verkauf in. Chernomorsk auf der Straße. Damm mit herrlichem Blick auf den…
$80,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
20424. Ich werde ein zweistöckiges Haus in der Jugend verkaufen Wohnzustand. Wir haben die n…
$67,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 162 m²
Stockwerk 1/2
31468 Spacious three-level house for sale. Total area 162 sq. m. m. On the first level ther…
$60,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/1
30076 Selling a summer cottage in the Yubileiny sports complex, Velikodolinskoye. The house …
$10,500
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 5819 Zum Verkauf angeboten 2 - x Etage Haus im Großniederländischen Stall. Welle. Die Gesa…
$25,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/2
31401A two-story house with an attic is for sale in the Voskhod sports complex, only 15 km f…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 3 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
27117 Ich werde ein Haus in der Gegend des Small Valley verkaufen Die Gesamtfläche beträgt 1…
$53,500
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Molodischne, Ukraine
Haus 5 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 1/2
Nr. 3828. Wir bieten zum Verkauf ein Haus am See im Dorf. Jugend auf der Straße. Kirsche. De…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
29469. Ich werde ein Haupthaus im Zentrum von Velikodolinskoe Dorf verkaufen, 15 km von Odes…
$47,500
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/1
ANHANG Neu gebautes Haus zum Verkauf. Moderne Architekturlösungen. Das Haus ist eine Etage. …
$134,777
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Haus 8 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 8
Fläche 280 m²
Stockwerk 1/3
10461. Wir bieten zum Verkauf 3 - x Stock Haus auf der Straße Shevchenko im Dorf. Großartig.…
$95,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

