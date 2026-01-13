Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Molodischne, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/10
$60,000
Wohnung 4 zimmer in Molodischne, Ukraine
Wohnung 4 zimmer
Molodischne, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/10
$83,000
Wohnung 1 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/2
3623 Prol 1-Zimmer zu Gunsten. Greedy. Es ist auf den Lippen. Zentral. Die Gesamtfläche des …
$15,000
Wohnung 3 zimmer in Welykodolynske, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Welykodolynske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/5
30911 Selling a three-room apartment with individual heating in Velikodolinskoye. The apartm…
$26,500
