Häuser in Usativska silska gromada, Ukraine

Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 141 m²
Stockwerk 1/2
$130,000
Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
$90,000
Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
$95,000
Haus 10 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 10 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 10
Fläche 246 m²
Stockwerk 1/2
$95,000
Haus 2 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 2 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
$32,000
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 273 m²
Stockwerk 1/2
$370,000
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
$145,000
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/1
$98,000
Haus 2 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 2 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
$35,000
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/1
$98,000
Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
22435 Ich werde ein 2-stöckiges Haus verkaufen, Neubau, in Usatovo. Die Gesamtfläche beträgt…
$46,500
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 435 m²
Stockwerk 1/2
14601 Verkauf eines 2-stöckigen Hauses mit Grundstück. Das Haus ist mit allen notwendigen Ge…
$85,000
Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/1
29463 Ich werde ein Haus im Zentrum von Usatovo verkaufen. Gesamtfläche von 69 qm. Wohnzusta…
$44,000
Haus 5 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 5 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 242 m²
Stockwerk 1/2
15327 Ich werde ein 2-stöckiges Haus in der Stadt Usatovo verkaufen. Es besteht aus 5 separa…
$87,000
Haus 4 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/2
29668 Neues zweistöckiges Haus zum Verkauf im Zentrum von Usatovo. Gesamtfläche von 124 qm. …
$90,000
Haus 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
24390 Ich werde ein Haus in Usatovo verkaufen. Gesamtfläche von 75 qm. Es wurden große Repar…
$100,000
Haus 6 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Haus 6 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/3
14752 Verkauf eines Grundstücks - 10 Hektar im Bereich der Kleebrücke. Auf dem Gelände befi…
$55,000
Immobilienangaben in Usativska silska gromada, Ukraine

