Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Oblast Odessa, Ukraine

Odessa
265
267 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 55 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 55 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 55 m²
30798. Ich werde ein Zimmer im Wohnkomplex Prokhorovsky Viertel in der Prokhorovskaya Street…
$400
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 84 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 84 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 84 m²
17593. Räumlichkeiten im Stadtzentrum zu vermieten. Büroräume mit einer Gesamtfläche von …
$672
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 208 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 208 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 208 m²
30291. Ich werde ein geräumiges Lokal im Zentrum in den Straßen Jekaterininskaja/Grecheskaja…
$2,400
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 350 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 350 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 350 m²
27350 Vermietung eines Front Office in der Zhukovsky-Straße. Pokrovsky Business Center. Gesa…
$3,100
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 73 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 73 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 73 m²
30293. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$875
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 24 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 24 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 24 m²
30810 Mieten Sie ein Vorderzimmer in der Wohnanlage Hellas auf der Straße. Genueser. Fassade…
$400
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 170 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 170 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
26321 Büro zu vermieten, 170 qm, im Zentrum von Odessa – Mala Arnautskaya\Ekaterininskaya, 3…
$1,000
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 74 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 74 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
30531. Mieten Sie ein Vordergebäude am Italiansky Boulevard. Gesamtfläche 74 qm. Entworfen f…
$2,217
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 36 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 36 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 36 m²
ANHANG Wir bieten einen Platz im Stadtzentrum zu mieten. Gesamtfläche 36 m2 Verkaufsfläche 2…
$400
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 25 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 25 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 25 m²
30459 Vorderhaus an der Straße vermieten. Jekaterininskaja. Vordereingang und Fenster. Gesam…
$500
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 46 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 46 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 46 m²
30462. Büro zu vermieten im Geschäftszentrum Cadorre City Mall in der Genuezskaya. Keine Pro…
$580
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 34 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 34 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 34 m²
30525. Einzelhandels- und Büroflächen zu vermieten in der Cadorre Mall in Ekaterininskaya. G…
$385
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 150 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 150 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 150 m²
18103 Wir bieten zur Miete einen Raum im Stadtzentrum an. Zweistöckiger Raum von 150 m² mit …
$900
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 57 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 57 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 57 m²
30294. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$680
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 74 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 74 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
24133. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am italienischen Boulevard. G…
$925
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 160 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 160 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 160 m²
30762. 30761. I will rent out a front space in the city center. Club house "Gymnazist". Tota…
$3,380
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 40 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
Nr. 4746 Im Herzen von Odessa ist ein gemütliches Vorzimmer von 40 qm zu vermieten. Sehr gut…
$450
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 270 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
23685. Räumlichkeiten zur Miete am Primorsky Boulevard. Katharinenplatz. Ehemaliger Pizza-Gr…
$6,000
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 270 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
24700. Büro zur Miete im Stadtzentrum auf der Straße. Griechisch. Geschäftszentrum Papa Cost…
$4,050
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 82 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 82 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 82 m²
30247. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum Kadorr City Mall in Genuezskaya mieten. Keine …
$1,022
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 600 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 600 m²
25789. Wir bieten zur Miete einen Raum im Zentrum von Odessa an, gelegen an der Adresse Alek…
$3,700
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 64 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30337. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum Napoleon in der Uspenskaja-Straße mieten. Gesa…
$515
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 143 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 143 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 143 m²
25766. Ich werde ein Vorderlokal mieten. Es befindet sich im Stadtgarten, Eingang von der Ga…
$1,500
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 61 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 61 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
30270. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$855
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 66 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30234. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum „Kadorr“ am French Boulevard mieten. Die Büros…
$495
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 52 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 52 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 52 m²
19105. Für die Miete eines Frontraums im Wohnkomplex Akropol in der Fontanskaya Road. Gesamt…
$370
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 69 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 69 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 69 m²
27581. Ich werde ein Zimmer mit neuer, moderner Renovierung im Manhattan Business Center mie…
$780
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 220 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 220 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 220 m²
31245. Fassaderraum für Langzeitmiete im historischen Zentrum in ausgezeichnetem Zustand, de…
$1,000
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 210 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 210 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
30519 Mieten Sie ein geräumiges Büro mit Terrasse mit einer Gesamtfläche von 277 qm. Büroflä…
$2,500
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 714 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 714 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 714 m²
27664. Vermietung von Räumlichkeiten im Wohnkomplex Gulf Stream, Tenistaya-Straße. Zurzeit w…
$8,000
pro Monat
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська