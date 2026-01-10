Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Nerubajska silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Nerubajska silska gromada, Ukraine

31 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
$52,500
Haus 2 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
$70,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/1
$90,000
Adriastar
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/2
$76,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$30,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
$85,000
International Property Alerts
Haus 8 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 8 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 8
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/2
$130,000
Haus 7 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 7 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
$135,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
$110,000
Culture
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
$76,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
$57,000
Haus 3 zimmer in Welyka Balka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Welyka Balka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
$95,000
Haus 4 zimmer in Altestowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Altestowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
$26,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/2
$85,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
$38,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
$62,000
Haus 2 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
$75,000
Haus 3 zimmer in Altestowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Altestowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
8936. . . Wir bieten zum Verkauf 2 - x Etage Haus in Altestovo. Die Gesamtfläche von 55 qm. …
$13,500
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/2
$50,000
Haus 5 zimmer in Altestowe, Ukraine
Haus 5 zimmer
Altestowe, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
23.000. Ich werde ein 3-stöckiges Haus in der Nähe der Stadt in der Stille der Wald-Steppe-Z…
$390,000
Haus 2 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
24572 Ich werde ein neues 2-stöckiges Haus 20 Autominuten von Odessa verkaufen. Gesamtfläche…
$67,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/1
24862 Ich werde das Haus auf der Straße verkaufen. Gesamtfläche von 56 qm. Wohnzustand, benö…
$23,000
Haus 4 zimmer in Altestowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Altestowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/3
№ 5704 Wir bieten zum Verkauf 3 - x einstöckiges Haus in der Nähe der Mündung an . Die Gesam…
$50,000
Haus 12 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 12 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 12
Fläche 520 m²
Stockwerk 1/2
26545 Ich werde ein 2-stöckiges Haus auf der Straße verkaufen. Gesamtfläche von 520 qm. Gepl…
$179,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 1/2
15058 Verkauf eines zweistöckigen Hauses im Dorf Nerubaiskoe. Das Meer ist in der Nähe und d…
$35,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/2
22562 Neues 2-stöckiges Haus zum Verkauf, 2023 Jahre Bau. Gesamtfläche von 122 qm. Moderne R…
$100,000
Haus 4 zimmer in Altestowe, Ukraine
Haus 4 zimmer
Altestowe, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
15494 Ich werde ein gemütliches Haus an den Ufern der Hajibey-Estuary und in der Nähe des Pi…
$45,000
Haus 3 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
22100 Neues außergewöhnliches Haus in der Gegend von NATI / Nerubayskoe. Das Haus wurde für …
$80,000
Haus 5 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 5 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 158 m²
Stockwerk 1/2
12986 Ein zweistöckiges Haus in p. Ist zum Verkauf angeboten. Nerubaisky. Der Hof ist mit Fa…
$170,000
Haus 4 zimmer in Nerubajske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Nerubajske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
24606 Ich werde ein zweistöckiges Haupthaus im Zentrum von Nerubaysky verkaufen. Das Haus is…
$100,000
Immobilienangaben in Nerubajska silska gromada, Ukraine

