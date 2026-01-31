Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Krasnosilka
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Krasnosilka, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Krasnosilka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Krasnosilka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$55,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen