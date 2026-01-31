  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Iwano-Frankiwsk
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine

Rajon Nadwirna
1
Polianytsia Rural Hromada
1
Aparthotel Melis – Investition in Ruhe und Natur mit stabiler Rendite bei Bukovel
Aparthotel Melis – Investition in Ruhe und Natur mit stabiler Rendite bei Bukovel
Jablunyzja, Ukraine
von
$112,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Einzigartige Gelegenheit, in ein Hotelapartment mitten im Wald zu investieren – nur 15 Minuten von den Bukovel-Skiliften entfernt. Melis wird von der Ribas Hotels Group betrieben, dem führenden Hotelbetreiber im Bukovel-Resort. ▸ Vorteile für Investoren: – Einstieg ab 95.000 $ – Garanti…
Immobilienagentur
BPS Consulting
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Auf der Karte
