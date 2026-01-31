Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Beresiwka
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Beresiwka, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Beresiwka, Ukraine
Haus 7 zimmer
Beresiwka, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/3
$43,000
