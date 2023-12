Kvartira 1 1 v stroyaschemsya komplekse rayon Oba 400 m do morya

Karakocali, Türkei

von €140,640

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. -Wir werden Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche auswählen! Anemone Garden ist ein neuer Luxuswohnkomplex in der entwickelten Oba-Gegend —, einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von Natur, abseits von Lärm und Trubel der Stadt, In einer Entfernung von 2500 m vom Meer, 5 km vom Stadtzentrum entfernt. Der Flughafen Gazipasha liegt 35 km entfernt. Alle Apartments mit einem sauberen Finish der Premium-Klasse, einschließlich: Bodenbeläge aus Granit, eingebaute Küchenmöbel des Designers, Arbeitsplatten aus natürlichem Granit, Duschen aus gehärtetem Glas, Headset in Badezimmern und Markeninstallationen, hochwertigen Innen- und Eingangstüren. INFRASTRUKT: -Außenpool; - Sauna; - ausgestatteter Fitnessraum; - Erholungsgebiet und Grill; - offener Kinderspielplatz; - offener Parkplatz; - Sicherheits- und Videoüberwachung. STANDORT: In der Nähe des Komplexes befinden sich Kindergärten, Schulen und Lyzeen, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Bauernmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze sowie ein weitläufiges Wandergebiet. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!