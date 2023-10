Faralya Residence

Alanya, Türkei

von €191,000

Kapitulation vor: 2024

In einer der besten Gegenden von Alanya in der Region Kestel befindet sich ein neuer moderner Luxuswohnkomplex mit herrlichem Blick und schicker Infrastruktur. Das Mittelmeer liegt 700 m von der Residenz entfernt. Ein großes Plus ist ein geschlossener Parkplatz, der 1 Parkplatz für jede Wohnung umfasst. Es gibt 2, 3, 4-Zimmer-Maisonette-Apartments sowie Maisonetten mit eigenem Garten. Der Komplex verfügt über einen eingezäunten Schutzbereich, einen Innenpool, einen großen Infinity-Außenpool im gesamten Gebiet, einen Garten, einen Fitnessraum, einen Tennisplatz, einen Pavillon zum Ausruhen, ein zentrales Satellitensystem, einen Generator, Überwachungskameras, automatische Tore am Eingang, ein Einlass-Chiffrierschloss, eine Video-Gegensprechanlage, eine Sauna, Dampf- und Salzräume, ein Türkisches Bad, ein Spielplatz, ein Restaurant und vieles mehr.