Über den Komplex

Einführung des neuen großen Komplexes Sapphire Residence aus 6 Blöcken in einem eingezäunten Bereich mit öffentlichen Bereichen, einem Schwimmbad. Dies wird ein Großprojekt im Ferienort Alanya in dem Teil der Stadt sein, in dem eine große Anzahl ausländischer Familien dauerhaft lebt. Beide gelten als einer der besten Schlafbereiche. Hier sind das einzige bisherige Einkaufszentrum in Alanium ( und der neue Hypermarkt für U-Bahn-Hypermarkt und Kochtash, ein großes neues Krankenhaus und viele andere Einrichtungen, die für einen dauerhaften Aufenthalt in der Türkei erforderlich sind. Hier finden Sie auch Gärten, Schulen, Hochschulen, Bildung für Kinder jeden Alters, nachdem Sie eine Aufenthaltserlaubnis für den Kauf einer Wohnung beantragt haben. Bezirk Beide ist aktiv in Richtung der Berge gebaut, und in diesem Teil der Region gibt es hauptsächlich moderne Entwicklungen des europäischen Hallenkomplexes — mit Pools. In dieser Gegend wird auch ein neues Rathaus gebaut.