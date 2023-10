Villa Rabbit Hill

Mersin, Türkei

von €120,000

110 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Ilkem Evim ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit eigener Infrastruktur im beliebten Ferienort Mersin im Stadtteil Tomyuk. Tomyuk – ein Paradies, für diejenigen, die die Ruhe des Trubels der Stadt, breite Böschungen zum Wandern und Sport, leicht zugängliche Filialisten bevorzugen, ist die Gegend bei der russischsprachigen Bevölkerung sehr beliebt. Hier am Meer direkt an der Hauptstraße D.400, die Mersin mit dem Westen verbindet, werden neue Stadtteile gebaut. Und Sie können an jedem Strand im Stadtteil Tomuk im Meer schwimmen. Infrastruktur: - Außenpool; - Kinderspielplatz; - Parken; - Kinderbecken; - Gespräche; - Sicherheit; - Videoüberwachung. Ort: - Meer und Strand: 1 km - Flughafen: 60 km. - Entfernung zum Zentrum von Mersin: 35 km. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie kostenlos, erzählen Sie alles über die profitabelsten Objekte!