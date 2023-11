Gotovye k prozhivaniyu apartamenty na Severnom Kipre

Über den Komplex

Wir bieten Ihnen neue Wohnungen in Nordzypern – Bezirk Guzelürt ( Morfu ).Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 36 bis 132 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 300 Meter. Guzelurt oder Morfu ist eine Stadt und ein Verwaltungsviertel im Westen Nordzyperns, ein Obstparadies und ein ruhiger Ort für ein ruhiges Leben oder für einen einfachen Urlaub am Meer. Ein Ort für Obstliebhaber: Es gibt viele Erdbeerplantagen, Zitrus- und Nussgärten, Dattelpalmen in der Stadt. Dies ist eine der landwirtschaftlichsten Regionen mit fruchtbarem Land. Diese Region eignet sich für Liebhaber von Einsamkeit und Stille, für diejenigen, die die malerische Aussicht auf Zypern bewundern möchten: Berghänge, Orangenhaine, Spaziergänge durch enge Gassen, siehe alte Tempel und traditionelle griechische Häuser. Hier können Sie in einer echten Angeltaverne an der Küste sitzen und die Aussicht von der Terrasse genießen, in die unterirdische Stadt gehen oder die berühmten Felsenkirchen erkunden, Viele davon befinden sich direkt innerhalb der Stadt. Guzelürt nimmt dank der Technischen Universität des Nahen Ostens und der kürzlich geschaffenen Universität für Gesundheits- und Sozialwissenschaften Zypern einen wichtigen Platz im Hochschulbereich des Landes ein. Immobilien in Guzelutra sind hauptsächlich durch alte Flachhäuser vertreten Wohnungsbestand. Es gibt aber auch Bauprojekte, deren Besonderheit ein niedrigerer Preis ist als in anderen Investitionsregionen. Es gibt interessante große Komplexe mit mehrstöckigen Häusern und einer großflächigen Erholungsinfrastruktur, einen Privatstrand sowie niedrige gemütliche Komplexe.