Studii v krupneyshem stroitelnom proekte na poberezhe Severnogo Kipra

Karakocali, Türkei

von €160,000

47–99 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Oxo Oba Residence — ein eleganter Wohnblock moderner Architektur mit einer originellen Designlösung. Infrastruktur: - Aufzug; - Außenpool; - Sauna; - Fitness; - Elektrogenerator. Wohnungen zu vermieten: Oxo Oba Residence in der Türkei Apartments und Penthäuser werden in sauberem Finish gemietet und sind vollständig bereit für Siedlungen und Möbel. Wenn Sie Immobilien in der Türkei von einem Entwickler in der Oxo Oba Residence auswählen, erhalten Sie: Stahltüren, Haupt- und Punktbeleuchtung, ein Küchen-Headset mit Granitoberflächen und Haushaltsgeräten, einen kompletten Satz Sanitär, abgehängte Decken, doppelt verglaste Fenster, Keramikfliesen auf dem Boden und waschbare Farbe an den Wänden, alles, was im Konzept enthalten ist: sauberes Finish Klasse « Luxus ». Ort: Der Wohnkomplex der Oxo Oba Residence befindet sich an einem wunderschönen Ort am Fuße des Toros-Kamms, umgeben von Orangengärten und Avocadianhainen, 1100 m von den Stränden entfernt, 1,5 km von der neuesten Stadtentwicklung des Gebiets Oba entfernt. Nur wenige Gehminuten von den Haltestellen der Oxo Oba Residence —, einem neuen Krankenhaus von föderaler Bedeutung, Geschäften, Apotheken, Schulen, Kindergärten und allem entfernt, was Sie für ein angenehmes Leben benötigen. Ebenfalls zu Fuß erreichbar — METRO-Hypermarkt, « Kochtash » und eine neue Umgehungsstraße, die in wenigen Minuten in jedem Gebiet von Alanya erreicht werden kann. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in der Türkei für Ihr Budget und Ihre Wünsche!