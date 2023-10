Novyy kompleks apartamentov klassa lyuks na Severnom Kipre

Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments in Nordzypern in der Region Gazimagusa ( Famagusta ).Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 80 bis 115 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 100 Meter. Gazimagus oder Famagusta ist ein großes Gebiet Nordzyperns im Osten der Insel mit seiner Geschichte und Kultur. Vielleicht gibt es in keiner anderen Region Nordzyperns so viele Attraktionen an einem Ort: die venezianischen Befestigungen, die antike Stadt Salamis, die Othello-Burg, den Palast des venezianischen Gouverneurs usw. Die Stadt ist buchstäblich voller Geschichte und, Gleichzeitig kocht das moderne Leben darin. Eine solch helle Mischung aus mittelalterlicher Architektur, den Klängen des Hafenlebens, der Handelsaktivität und der Unterhaltung wird selbst den anspruchsvollsten Gast nicht gleichgültig lassen. Der Bezirk verfügt über die notwendige soziale Infrastruktur für einen ständigen Wohnsitz – öffentliche und private Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Geschäfte und Einkaufszentren, zahlreiche Cafés und Restaurants. Diese Region beherbergt eine der größten internationalen Universitäten in Nordzypern – East Mediterranean University. Nordzypern ist eine der attraktivsten Regionen des Mittelmeers für den Kauf von Immobilien durch Ausländer. Die Käufer fühlen sich vom milden Klima und den besten Stränden der Insel mit einem sanften Sandeingang zum Meer angezogen. Angesichts der aktiven Entwicklung der Region und des Wachstums des Tempos und des Volumens des Wohnungsbaus zeichnen sich Immobilien in der Region Gazimagusa durch hohe Investitionen und Mietpotenziale aus.