Apartamenty v novom proekte s infrastrukturoy v rayone Kartal

Über den Komplex

Wir bieten Ihnen neue Wohnungen im Istanbuler Stadtteil – KartalV des Wohnkomplexes an. Folgende Layouts werden vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 53,32 bis 158,14 m2. Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle Finanzzentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, eine Wiege der Geschichte mit majestätischen Moscheen, einem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Attraktionen. Wenn Sie eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie daher immer im Zentrum der Welt. Immobilien zeichnen sich je nach Region durch einen Boden aus. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Wenn Sie in Istanbul Immobilien investieren, erhalten Sie gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen, da in der Stadt ständig Ausländer, Studenten, Touristen und gesicherte türkische Staatsbürger aus anderen Regionen leben. Diese Eigenschaft ist geeignet, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie einen Antrag. Wir helfen Ihnen gerne weiter!